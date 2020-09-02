Владелец 300 российских ретроавто надеется найти преемников

История отечественного автопрома в «живых» экспонатах. Эту коллекцию из 300 ретромашин уже тридцать лет собирает Михаил..

История отечественного автопрома в «живых» экспонатах. Эту коллекцию из 300 ретромашин уже тридцать лет собирает Михаил Красинец. Музей под открытым небом расположился в деревне Черноусово Тульской области.

Бывший механик московского автомобильного завода увлёкся техникой в раннем детстве. Всё началось с парада гоночных машин в Москве, на который его привёл отец.

[Михаил Красинец, владелец музея ретроавтомобилей]:

«И вот когда по парку Скольники они (ехали) с большой скоростью и трещали – 140 децибел с каждого глушителя, точнее, с каждой трубы вылезало – я просто с ума сошёл от удовольствия».

Сначала Михаил собирал только спортивные «Москвичи», потом начал покупать «Волги», «Жигули» и другие машины. Одна из жемчужин его коллекции – автомобиль «Чайка». Эту модель делали с 59-го по 88-й годы на Горьковском автомобильном заводе.

[Михаил Красинец, владелец музея ретроавтомобилей]:

«Бесспорно он был флагманом, самый красивый и очень интересный автомобиль. Главное, самый продвинутый в том плане, что агрегат там стоял – большой, здоровенный мотор V8 и автоматическая коробка, и стёкла с электроприводом. И это в 59-м году, когда люди ещё на велосипедах с моторчиком ездили, а начальники ездили на таких «Чайках»».

Другая звезда коллекции – «Волга», участвовавшая в ралли Монте-Карло 64 года. Она и ещё четыре отечественных автомобиля стартовали в Минске и, проехав почти 3000 километров, успешно финишировали.

В музей под открытым небом приезжают и автолюбители, и просто путешественники. Заглядывают сюда и жители соседних деревень. Гости по желанию могут оставлять пожертвования, но в любом случае Михаил проводит экскурсии с энтузиазмом.

[Андрей Шкапо, гость музея]:

«Даже то, что техника на самом деле сохранилась, и в таком состоянии – это уже хорошо. Всё-таки это наша история, и я считаю, что она уж точно не должна быть порезана на металл». [Алексей Потапов, гость музея]:

«Всё постепенно забудется, все старые машины уйдут с наших дорог. Моему парню десять лет, он этих машин не видел и нигде больше не увидит. Только здесь, в этом заброшенном уголке нашей родины».

Сейчас владелец винтажных машин думает о том, как сохранить коллекцию для будущих поколений россиян. Он надеется в ближайшее десятилетие создать команду автолюбителей, которые будут работать над развитием музея и содержать его экспонаты.

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