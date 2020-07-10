Сон на дереве: в Бельгии становится популярным отдых в коконах

Такие палатки в форме капли – изобретение не новое. Но в этом году они стали особенно..

Такие палатки в форме капли – изобретение не новое. Но в этом году они стали особенно популярными. В связи с эпидемией коронавируса власти Бельгии советуют не выезжать за рубеж. И многие ищут необычные способы отдохнуть внутри страны.

Этим бабушке с внучкой здесь определённо понравилось.

[отдыхающая]:

«Я увидела их, когда проезжала с мужем на велосипеде, а теперь я здесь остановилась с внучкой на три дня. Когда мы сюда приехали, мы не знали, чего ожидать, но теперь очень рады. Здесь, и правда, уютно».

Ночь в этом двухместном коконе стоит 70 евро. В оплату входят пользование ванной комнатой и барбекю.

[отдыхающий]:

«Мне нравится, как они сделаны. Они не похожи на обычные палатки. Мне нравится, что они такие маленькие и красивые».

«Капли» разработал голландский дизайнер Дре Вапенаар в 90-х годах прошлого века. Хотел поддержать экоактивистов. Те приковывали себя к деревьям, чтобы остановить вырубку леса. Изобретатель решил сделать их протесты более комфортными. Ну и конечно, для многих такие палатки – воплощение детских фантазий.

[Дре Вапенаар, создатель палатки]:

«Такая палатка свободно висит в воздухе и напоминает о детских мечтах, о домике на дереве. Это уединение в общественном месте. Можно прикрепиться к чему угодно».

Кроме Борглона, ещё четыре такие палатки установлены в другом бельгийском городе недалеко от Антверпена, одна находится в парке скульптур в Соединенных Штатах, и одна – в отеле во Франции. Ещё три можно найти в туристическом лагере в Нидерландах.

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