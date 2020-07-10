Власти Сербии отказались от нового карантина из-за протестов

Тысячи человек собрались на мирный протест в Белграде, выражая несогласие с повторным введением карантинных мер из-за коронавируса, а также с правительством Сербии в целом. Многие решили сидеть на земле, чтобы избежать нового насилия.

Ранее в четверг власти отказались от планов снова ввести строгие ограничительные меры в столице и некоторых других регионах. Причиной стали два дня ожесточённых протестов и стычек, в результате которых было ранено много демонстрантов и полицейских.

[протестующий]:

«Как видите, люди сегодня здесь собрались и сидят без какого-либо насилия. Надеюсь, всё пройдёт спокойно, не как вчера. Я читал в соцсетях, что многие люди и полиция получили травмы».

При этом, если сначала протестующие просто были недовольны введением карантинных мер, которые больно ударят по экономике, то теперь призывают президента Александра Вучича уйти в отставку.

[протестующая]:

«Большинство понимает, что мы ничего не добьёмся с помощью насилия, мы просто хотим, чтобы нас услышали. Нам не нужны люди, которые бросают бутылки и камни и провоцируют полицию, чтобы она применяла слезоточивый газ и заставляла нас убегать, как животных. Вряд ли кто-то заслуживает такого отношения».

Правительственная группа, которую создали для противостояния эпидемии, решила вместо полного закрытия Белграда ввести ряд мер. Например, будет запрещено собираться в группы более 10 человек на улице или в помещении. Также рестораны и кафе без летних площадок должны будут закрываться в 9 вечера.

В Сербии с населением в семь миллионов человек подтверждено более 17 300 случаев коронавируса. Скончалось более 350 человек. Министерство здравоохранения говорит, что больницы уже работают на пределе своих возможностей и персонала не хватает. При этом растёт суточное число новых случаев.

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