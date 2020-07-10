В Японии и в Китае растёт число жертв наводнений и оползней

У жителей юго-востока Японии – большая уборка. Они восстанавливают свои районы после сильных ливней, которые не..

У жителей юго-востока Японии – большая уборка. Они восстанавливают свои районы после сильных ливней, которые не прекращались в регионе почти неделю. Дожди идут и сейчас, но не такие интенсивные.

Разгул стихии вызвал наводнения и оползни на острове Кюсю. Погибло, по меньшей мере, 64 человека. Ещё 16 числятся пропавшими без вести.

Сильнее всего пострадала префектура Кумамото. Именно там – большинство жертв.

[Такеси Ёсимура, владелец ресторана]:«Мой ресторан полностью разрушен. Вода дошла до второго этажа, там было выше колена. Нужно будет отстраиваться заново. Быстрее и проще построить всё с нуля, чем ремонтировать».

По словам метеорологов, на острове Кюсю сохраняется опасность схода оползней. И на западе, и на востоке страны также продолжаются дожди.

Страдает от наводнений и Китай, особенно его южная часть. Как сообщают государственные СМИ, погибло уже 140 человек. Реальное число жертв может быть больше. Уровень опасности повышен в нескольких провинциях, включая Хубэй, Цзянси и Чжэцзян.

В июне в Китае выпало на 13,5% осадков больше, чем средний сезонный показатель.

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