Обед в теплице: в Лос-Анджелесе работает необычное кафе

Эти маленькие теплицы предназначены не для растений, а для людей. Именно так в этом кафе в..

Эти маленькие теплицы предназначены не для растений, а для людей. Именно так в этом кафе в Лос-Анджелесе предлагают соблюдать социальное дистанцирование.

[Мисти Мансури, владелица кафе]:

«Я просто приняла дополнительные меры, чтобы люди чувствовали себя комфортнее. Многие наши посетители впервые вышли перекусить вне дома. И они чувствуют себя здесь максимально безопасно».

Кабинки очищают и дезинфицируют после каждого посетителя.

На создание мини-оранжерей владелицу кафе вдохновили подобные решения в Европе. Например, голландский ресторан, который предлагает посетителям пообедать в стеклянных кабинках.

И многим посетителям понравился такой необычный способ провести время.

[посетительница кафе]:

«Чудесно. Нам уже давно нужно было решить проблему и безопасности, и всех опасений по поводу социального взаимодействия».

Впрочем, у таких кабинок есть и недостаток. Несмотря на то, что на крыше открывается окошко, а внутри есть вентилятор, в них бывает душновато.

[Мисти Мансури, владелица кафе]:

«Мы рекомендуем нашим клиентам не приходить днём, когда очень жарко, а приходить утром или вечером, например, после 4:30».

Из-за эпидемии в Калифорнии действует временный запрет на обеды в закрытых помещениях, но находиться на открытых террасах разрешается. Такие небольшие теплицы под запрет, похоже, не подпадают.

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