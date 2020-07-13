С пятой попытки СБ ООН продлил доставку гуманитарной помощи в Сирию через Турцию

Совет Безорпасности ООН в воскресенье утвердил резолюцию, которая на 12 месяцев продлила поставки гуманитарной помощи в..

Совет Безорпасности ООН в воскресенье утвердил резолюцию, которая на 12 месяцев продлила поставки гуманитарной помощи в Сирию через границу Турции. Днём ранее истёк срок шестилетней гуманитарной операции, что поставило под угрозу миллионы граждан страны.

Голосование проходило в онлайн-режиме из-за текущей пандемии.

[Кристоф Хойсген, постоянный представитель Германии в ООН]:

«Результат голосования следующий: 12 голосов за, ни одного голоса против. Три страны воздержались. Резолюция, внесённая Бельгией и Германией, принята».

В ООН называют поставки помощи на северо-запад Сирии жизненной необходимостью. Однако Совет, включающий 15 членов до этого четыре раза не мог принять соответствующий документ из-за вето со стороны Китая и России. В последний, пятый раз они вместе с Доминиканой воздержались.

Москва и Пекин требовали сократить срок действия миссии до полугода, а также сократить количество КПП, через которые провозят гумпомощь, до одного. По их мнению, ситуация в стране стабилизировалась и теперь продовольстве стало легче доставлять в пределах национальных границ.

[Дмитрий Полянский, заместитель постпреда России в ООН]:

«Господин председатель. Хочу заверить, что Россия постоянно поддерживает гуманитарные поставки в Сирию с полным соблюдением суверенитета страны и территориальной целостности, а также при координации с законным правительством. Этот вопрос не нужно политизировать».

В итоге документ приняли с прежним сроком в 12 месяцев. Однако число КПП всё же сократили до одного.

[Джонатан Аллен, постоянный представитель Великобритании в ООН]:

«Если Китай действительно хочет увидеть максимум гуманитарной помощи, доставляемой в Сирию, то, возможно, он должен прекратить сокращать число КПП, которые позволяют это сделать. Спасибо, господин председатель».

Когда в 2014 году Совет Безопасности ООН утвердил гуманитарную операцию, то помощь доставляли также через Иорданию и Ирак. Однако эти КПП позже также удалили из резолюции из-за давления со стороны России и Китая.

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