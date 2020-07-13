Наводнения вызвали хаос в Индии и Китае

Северо-восточный индийский штат Ассам и восточный штат Бихар страдают от сильных наводнений. Как сообщают местные СМИ,..

[местный житель]:

«Много домов затоплено. У нас много бед. Жителям деревни пришлось покинуть свои дома. Они сидят на верху плотины, на возвышенности». [местный житель]:

«Тут всё затоплено. Это началось вчера, и вода поднялась на полтора метра. Наш дом тоже затоплен».

Северо-восточный индийский штат Ассам и восточный штат Бихар страдают от сильных наводнений. Как сообщают местные СМИ, погибло уже более 40 человек. Сотни тысяч деревенских жителей были вынуждены покинуть свои дома. Многим некуда идти.

В Ассаме вышла из берегов река Брахмапутра – уровень воды поднялся на метр выше опасной отметки и, как ожидается, в ближайшие дни станет ещё выше. В регионе работают спасатели.

[Чандан Брахма, министр штата Ассам]:

«Вчера кто-то мог погибнуть, но спасатели помогли. Местные жители тоже помогают друг другу».

Ассам известен своими чайными плантациями. Сезонные наводнения здесь бывают каждый год. Власти штата и страны тратят миллионы рупий в попытках уменьшить их последствия.

Сильные дожди продолжаются и в Китае. Они топят районы вдоль реки Янцзы. Сильнее всего страдают восточные провинции Цзянсу и Цзянси.

В крупнейшем пресноводном озере Китая Поянху уровень воды поднялся до рекордной высоты – 22,5 метра, что на три метра выше опасной отметки.

В целом, по официальным данным, с начала июля в стране вышли из берегов 212 рек. 19 из них достигли исторических отметок. Пострадало около 34 миллионов человек. Точное число погибших назвать сложно, но их не менее 140.

Экономические потери оценивают более чем в 60 миллиардов юаней, это более 8,5 миллиардов долларов.

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