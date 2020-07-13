Главы МВД Франции и Великобритании договорились вместе остановить миграцию через Ла-Манш

В Кале встретились министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и его британская коллега Прити Пател. Главы..

В Кале встретились министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и его британская коллега Прити Пател. Главы МВД обсудили вопросы миграции и безопасности границ в районе Ла-Манша.

Накануне совещания в Дуврском проливе прошла крупная поисково-спасательная операция, поскольку там обнаружили лодки с мигрантами. Примерно 200 беженцев пытались нелегально попасть в Великобританию. Операцию провели совместно британские и французские власти.

После смягчения карантина и открытия внутренних границ ЕС мигранты снова устремились в Кале, чтобы оттуда попасть на британскую землю. Обычно они пытаются пересечь Ла-Манш на лодках либо прячутся в контейнерах грузовых поездов, которые проезжают по Евротоннелю.

Французский и британский министры договорились обмениваться разведданными, чтобы остановить деятельность незаконных перевозчиков людей. Это должно помочь в борьбе с нелегальной миграцией.

С начала этого года через Ла-Манш в Великобританию перебрались более 2400 искателей убежища. По словам Пател, число нелегальных мигрантов увеличивается несмотря на то, что их задерживают и возвращают во Францию.

Совещание глав МВД прошло после того, как в Кале демонтировали стихийный лагерь беженцев. Там жили более 500 человек. Их расселили по разным миграционным центрам. При этом 20 человек поместили под стражу, поскольку у них нет легальных оснований просить убежища.

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