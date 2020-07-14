Хомяку обыкновенному угрожает вымирание

Обыкновенный хомяк когда-то был бичом сельского хозяйства по всей Европе. Долгие годы с этими зверьками боролись..

Обыкновенный хомяк когда-то был бичом сельского хозяйства по всей Европе. Долгие годы с этими зверьками боролись любыми возможными способами. Но теперь хомяков нужно спасать.

Двадцать лет назад самки этих грызунов стали приносить меньше потомства, и численность вида неуклонно сокращается. В июле этого года Международный союз охраны природы внёс хомяков в список животных, которым угрожает исчезновение.

[Ольга Ильченко, сотрудница Московского зоопарка]:

«Обыкновенный хомяк живёт в степях, лесостепях и, как любой вид, очень важен для существования нашей планеты. Как минимум, он играет важную роль в пищевой цепочке – он питается насекомыми, им многие хищники питаются. Во-вторых, он делает очень сложные и глубокие норы и этим способствует процессу почвообразования».

Хомяков стало намного меньше и в Западной, и в Восточной Европе. По данным Международного союза охраны природы, если не принять мер, то вид может исчезнуть уже через 30 лет.

Между тем в России надеются, что хомяки не вымрут.

[Ольга Ильченко, сотрудница Московского зоопарка]:

«Россия очень большая, и на самом деле у него очень широкий ареал. И хотя повсеместно во многих районах численность падает, но в целом пока его достаточно. В Европе с ним больше боролись, и была более критическая ситуация, и сейчас они принимают меры для спасения».

Раньше самки хомяков приносили до 20 детёнышей в одном помёте, теперь – не более семи. Специалисты пытаются понять, что вызвало проблему.

[Крейг Хилтон-Тейлор, сотрудник МСОП]:

«По всей Европе наблюдается развитие сельского хозяйства, и часто фермеры выращивают только одну культуру. Возможно, хомякам так выживать труднее. Также могут играть роль применение пестицидов и изменение климата».

Учёные намерены продолжать исследования, чтобы выяснить причину падения рождаемости у хомяков.

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