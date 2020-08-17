Кенийцы обвиняют Эфиопию в том, что крупнейшее пустынное озеро мира лишилось рыбы

Фитбо Лалуко ловит рыбу в озере Рудольф на севере Кении сколько себя помнит. Говорит, что в..

Фитбо Лалуко ловит рыбу в озере Рудольф на севере Кении сколько себя помнит. Говорит, что в самом большом в мире пустынном озере когда-то было полно нильского окуня. Но сегодня его численность резко сократилась.

Местные общины рыбаков, которые зависят от запасов водоёма, а также природозащитники считают, что всему виной огромная гидроэлектростанция Гилгель Гибе III, которую строит Эфиопия на реке Омо. А эта река на 90% питает озеро Рудольф водой.

Жители района близ озера говорят, что влияние дамбы – резрушительное.

[Икаль Агнелей, природозащитница]:

«Раньше нильский окунь здесь был величиной с человека. Теперь рыбу такого размера не найти».

Экологи говорят, что жизнь возле озера стала очень тяжёлой.

[Икаль Агнелей, природозащитница]:

«Иногда озеро начинает резко высыхать, рыбы нет. Иногда оно разливается, а это означает, что людям, которые живут на берегах, нужно переезжать».

Эксперты также отмечают, что люди уже начали ожесточённые стычки за запасы в озере. А многие его участки входят в национальный заповедник. Тут обитают ценные популяции крокодилов, гиппопотамов и змей. Также это важное место гнездования перелётных птиц.

Люди призывают правительство Кении начать переговоры с Эфиопией и договориться о том, чтобы честно разделить ресурсы.

Эфиопия стремится стать главным африканским экспортёром электроэнергии. Она строит ещё одного гиганта на реке Голубой Нил под названием ГЭС Хидасэ. Египет очень обеспокоен этим проектом. Он опасается, что Нил из-за него станет менее полноводным. А от него зависит жизнь тысяч египтян.

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