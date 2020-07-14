Обнимите дерево: как израильтяне восполняют недостаток близости с родными

Не можете обнять детей или внуков – обнимите дерево. Такой совет дало Управление по охране природы..

[Орит Стайнфельд, сотрудница Управления охране природы Израиля]:

«В этот неприятный период эпидемии мы рекомендуем людям всего мира выходить на природу, дышать полной грудью и обнимать деревья, выражая и получая любовь».

Не можете обнять детей или внуков – обнимите дерево. Такой совет дало Управление по охране природы Израиля. Жители страны по-прежнему должны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

В этом парке рядом с Тель-Авивом деревья уже нарасхват.

[гость парка]:

«Сейчас мы не часто обнимаемся с людьми. Нельзя обнять ни детей, ни внуков, и обнять дерево – замечательная идея. Альтернативы пока нет».

Эпидемия в Израиле пошла на спад в мае, но в последние несколько недель заболевших стало больше. Власти рекомендуют избегать тесного физического контакта с пожилыми родственниками, а посещать жильцов домов престарелых можно только на открытом воздухе.

Обнимать деревья во время карантинных ограничений уже советовала и лесная служба Исландии.

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