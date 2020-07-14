Почему фото подростка с собакой на спине стало вирусным

Джарретт Литтл с друзьями отправился на велосипедную прогулку близ города Колумбус, штат Джорджия. Остановившись на отдых, велосипедисты увидели щенка.

Щенок был истощён и весь в пыли. Сломанная лапа кровоточила. Ребята догадались, что животное сбила машина, и его бросили умирать. Они дали щенку воды и решили увезти в город.

Джарретт закрепил собаку у себя на спине, чтобы довезти до города и найти ветеринара или приют для животных. Ехать на велосипеде нужно было 11 км. Собака вела себя спокойно на протяжении всей поездки. Джарретт вспоминает, что было нелегко ехать и удерживать собаку на спине.

В пригороде подросток остановился, чтобы зайти в магазин и купить собаке воды. Там он познакомился с женщиной по имени Андреа, которая, узнав историю собаки, решила взять щенка и позаботиться о нём.

Теперь пёс, которого назвали Коломбо, живёт на конной ферме. После того как фотография Джарретт с собакой на спине стала вирусной, Андреа стала вести в соцсетях страничку о жизни Коломбо. Она также делится информацией о нуждающихся в помощи животных.