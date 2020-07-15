Великобритания откажется от оборудования Huawei при создании своих сетей 5G

[Оливер Доуден, министр цифровизации Великобритании]:

«Правительство согласно с Национальным центром кибербезопасности в том, что лучший способ защитить эти сети – прекратить использовать оборудование Huawei при создании сети 5G в Великобритании. Говоря яснее, с конца этого года телекоммуникационные операторы не смогут покупать оборудование для сетей 5G у Huawei. Как только закон о телекоммуникационной безопасности вступит в силу, это будет нелегально».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился полностью отказаться от оборудования китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в создании новых сетей 5G. Лондон принял позицию Вашингтона и признал, что сотрудничество с этой компанией может нести угрозу национальной безопасности. Ранее США заявили, что Huawei занимается шпионажем и собирает чувствительную информацию для китайской коммунистической партии.

Также в течение нескольких лет в Великобритании заменят уже существующее оборудование Huawei.

[Оливер Доуден, министр цифровизации Великобритании]:

«Мы решили, что необходимо установить временной лимит для отказа от оборудования Huawei для наших сетей 5G. И это 2027 год. Это требование будет указано в законе о телекоммуникационной безопасности. Его примут к следующим выборам, он установит невозвратный механизм полного удаления оборудования Huawei из наших сетей 5G».

Отсрочка на семь лет обрадовала британских телекоммуникационных операторов, таких как BT, Vodafone и Three. Они опасались, что будут вынуждены произвести замену в более сжатые сроки, что привело бы к резкой потере миллиардов фунтов.

Ранее в январе этого года Лондон предоставил Huawei ограниченную роль в создании национальной сети 5G. Однако позже пересмотрел своё решение на фоне того, как Китай отреагировал на эпидемию коронавируса и продемократические протесты Гонконге.

Дональд Трамп похвалил распоряжение Бориса Джонсона. Он также отметил, что уже убедил многие страны мира отказаться от оборудования китайской компании.

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