В петербургском саду зажгли водные фонарики

[Елена Комарова, организатор фестиваля водных фонариков]:

«У нас здесь история с фонариками, которая, согласно легендам исполняет мечты, и – насыщенная концертная программа, в которую входят и опера, и балет, которые свойственны именно Петербургу».

В Юсуповском саду Петербурга, в бывшей усадьбе племянницы Петра I царевны Прасковьи Ивановны соединились традиции Востока и Запада. Фестиваль водных фонариков начался с бала. Прямо на лужайке перед дворцом зрители присоединяются к танцующим дамам и кавалерам в костюмах прошлых эпох.

Главное событие праздника – спуск на воду фонариков из плотной рисовой бумаги в форме кубика и цветка. Лотосы – для всех, кто мечтает стать на шаг ближе к обретению духовного счастья.

[Вячеслав Жевалун, гость фестиваля]:

«Великолепная идея! Грандиозный проект! Это красиво, это здорово! <> Цветок – это воплощение чего-то светлого, незапятнанного и очень чистого, наверное, поэтому лотос».

А на фонарике-кубике можно написать заветное желание. Гости праздника считают, что если загадать что-то очень важное и доброе, то это обязательно сбудется.

[Валентина Яковлева, гостья фестиваля]:

«Я пожелала своему мужу, который остался дома, и всем людям – здоровья!» [Костя Батурин, гость фестиваля]:

«Чтобы все были счастливыми, и чтобы всем было хорошо!» [Полина Мейер, гостья фестиваля]:

«Я выбрала фонарик-кубик, потому что мне нравится цвет и форма, а желание я не хочу говорить, потому что потом оно не сбудется».

За три дня фестиваля на водную гладь пруда спустили около 10 тысяч фонариков.

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