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Министры финансов «Большой двадцатки» договорились стимулировать мировую экономику

Министры финансов «Большой двадцатки» договорились стимулировать мировую экономику

Министры финансов стран «Большой двадцатки» договорились использовать все имеющиеся механизмы для стимулирования мировой экономики и противостоять..

Дата загрузки: 2020-07-20

Министры финансов стран «Большой двадцатки» договорились использовать все имеющиеся механизмы для стимулирования мировой экономики и противостоять коронавирусному кризису. Они также предупредили, что будущее пока видится очень неопределённым.

Общее коммюнике министры и главы центробанков издали после виртуальной встречи. По их мнению, мировая экономика начнёт восстанавливаться после того, как снимут все карантинные ограничения. Однако для дальнейшего роста также необходимо принять ряд мер.

[Мохаммед аль-Джадаан, министр финансов Саудовской Аравии]:
«Если мы будем оказывать давление на частный сектор ещё больше, чем раньше, в итоге он откажется участвовать в любой помощи бедным странам. Нам нужно найти баланс, а также нужно этот сектор стимулировать».

По словам чиновников, 42 из 73 самых бедных стран мира до конца года уже попросили заморозить их выплаты по обслуживанию долгов. В итоге группа не досчитается около 5,3 миллиарда долларов.

Богатые страны по отдельности также терпят убытки.

[Ахмед аль-Холифей, управляющий Центробанком Саудовской Аравии]:
«Что касается прогнозов в отношении саудовской экономики, как мы видели в первом квартале, наблюдается спад, примерно, на один процент. Мы не ожидаем, что во втором квартале станет лучше, учитывая, что карантин выпал в основном как раз на второй квартал».

На одной из прошлых встреч министры финансов «Большой двадцатки» также договаривались выработать общую стратегию выхода из кризиса.
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