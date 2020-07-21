На Урале и в Сибири тушат лесные пожары

В нескольких регионах России продолжают бороться с огненной стихией. Так, по данным МЧС, в Ханты-Мансийском автономном..

В нескольких регионах России продолжают бороться с огненной стихией.

Так, по данным МЧС, в Ханты-Мансийском автономном округе сейчас полыхает 19 лесных пожаров на общей площади в 13 300 гектаров.

[Роман Артамонов, замначальника ГУ МЧС по ХМАО]:

«Семь из них локализованы на общей площади 7600 гектаров. Угроза объектам экономики, населённым пунктам от лесного пожара отсутствует».

Распространению огня способствует изнуряющая жара. Учёные говорят, что этим летом ожидают в Сибири рекордно высоких температур. В июне здесь уже было зафиксировано +38 градусов по Цельсию.

Лесные пожары также полыхают на Урале и на Дальнем Востоке.

[Михаил Мишустин, премьер-министр России]:

«Сложная обстановка сложилась в ряде регионов Сибири, Дальнего Востока, в некоторых из них введён режим чрезвычайно ситуации».

[Виктория Абрамченко, зампредседателя правительства РФ]:«Аномально тёплая малоснежная зима, ранняя сухая весна привели к тому, что пожароопасный сезон в этом году стартовал очень рано. Первые пожары мы отмечали уже в январе. Впервые за всю историю космического мониторинга в этом году зафиксирован лесной пожар за Северным полярным кругом».

Так, в Свердловской области горит заповедник «Денежкин камень». Огнём охвачено 19 гектаров территории. Его раздувает сильный ветер. Тушение затрудняет то, что источники воды находятся далеко от пожара.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства России за 20 июля, общая площадь пожаров, в тушении которых оно участвует, уменьшилась на четверть и составила 28 тысяч гектаров.

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