Роберт Бенкен и Крис Кэссиди совершили выход в открытый космос
Астронавты НАСА Роберт Бенкен и Крис Кэссиди провели различные работы за пределами МКС. Они пробыли в..
Дата загрузки: 2020-07-22
Астронавты установили защитный блок, где будут храниться две роботизированные системы, которые способны обнаруживать утечку аммиака. Его используют в системе охлаждения станции.
Также Бенкен и Кэссиди демонтировали отслужившие подъёмники у основания солнечных батарей станции, провели на модуле «Спокойствие» подготовительные работы для установки нового шлюза и выполнили другие задачи.
Для обоих астронавтов это был десятый выход в открытый космос. Помимо них, десять раз за пределами МКС побывали только двое американцев: Майкл Лопес-Алегриа и Пегги Уитсон.
Бенкен в общей сложности пробыл в открытом космосе 61 час и 10 минут, а Кэссиди – 54 часа и 51 минуту.
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