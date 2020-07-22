Роберт Бенкен и Крис Кэссиди совершили выход в открытый космос

Астронавты НАСА Роберт Бенкен и Крис Кэссиди провели различные работы за пределами МКС. Они пробыли в..

Астронавты НАСА Роберт Бенкен и Крис Кэссиди провели различные работы за пределами МКС. Они пробыли в открытом космосе пять с половиной часов. Для них это уже второй выход за неделю.

Астронавты установили защитный блок, где будут храниться две роботизированные системы, которые способны обнаруживать утечку аммиака. Его используют в системе охлаждения станции.

Также Бенкен и Кэссиди демонтировали отслужившие подъёмники у основания солнечных батарей станции, провели на модуле «Спокойствие» подготовительные работы для установки нового шлюза и выполнили другие задачи.

Для обоих астронавтов это был десятый выход в открытый космос. Помимо них, десять раз за пределами МКС побывали только двое американцев: Майкл Лопес-Алегриа и Пегги Уитсон.

Бенкен в общей сложности пробыл в открытом космосе 61 час и 10 минут, а Кэссиди – 54 часа и 51 минуту.

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