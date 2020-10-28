«В космосе политики нет»: Михаил Корниенко вспоминает о работе на МКС

2 ноября исполнится 20 лет с тех пор, как на МКС прибыла первая долговременная экспедиция. За..

2 ноября исполнится 20 лет с тех пор, как на МКС прибыла первая долговременная экспедиция. За это время орбитальная станция приняла на борт более двухсот космонавтов и астронавтов. Россиянин Михаил Корниенко побывал на ней дважды.

Первый полёт он совершил в 2010 году, второй – пять лет спустя. Последняя миссия длилась 340 дней. Вместе с Корниенко на МКС прожил год американский астронавт Скотт Келли. Целью программы было изучить возможности человеческого организма во время длительного пребывания в космосе.

Российский космонавт, который сейчас уже на пенсии, делится воспоминаниями.

[Михаил Корниенко, космонавт]:

«Это просто сложно психологически находиться долго в замкнутом объёме (пространстве) без Земли и всего, что связано с Землёй. Это такое очень новое чувство, которое известно только космонавтам или астронавтам. Это даже не командировка в другой город или в другую страну, где ностальгия. Это отсутствие Земли, и это тяжело, психологически тяжело».

По словам Корниенко, с этим испытанием придётся встречаться и следующим поколениям космонавтов. Особенно трудно придётся тем, кто полетит на Марс. Оттуда Земля даже не видна.

[Михаил Корниенко, космонавт]:

«Хочется посоветовать не бояться ставить перед собой хорошую, красивую цель. И самое главное – уметь этой цели добиваться, понимая то, что цель эта непростая, что идти к ней будет сложно. Но тем не менее препятствия существуют для того, чтобы их преодолевать. Если всё это будет в голове уложено, все этапы, тогда человек добьётся цели. Ставьте перед собой цель и умейте её добиваться».

Международная космическая станция – это совместный проект 14 стран. Космонавт-ветеран говорит, что политики в космосе не бывает. Участники экспедиций дружат до сих пор. Разногласий между ними как не было, так и нет.

[Михаил Корниенко, космонавт]:

«Почему бы этот опыт не перенести на Землю? Я даже часто очень аккуратно предлагаю на встречах, когда речь касается нашей земной политики, послать всех наших президентов ну хотя бы на месяц – собрать и послать на МКС. Они научатся работать вместе, и все проблемы внизу можно будет решить».

Михаил Корниенко в общей сложности провёл в космосе более 516 суток. Дважды выходил за борт МКС и пробыл в открытом космическом пространстве 12 часов и 17 минут.

Орбитальная станция эксплуатируется с 1998 года. Срок её работы должен завершиться в 2024-м. Также рассматривается возможность продлить его до 2030 года.

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