Британскому принцу Джорджу 22 июля исполнилось 7 лет

23 июля 2013 года мир впервые познакомился с принцем Джорджем Кембриджским, который однажды может стать королём..

23 июля 2013 года мир впервые познакомился с принцем Джорджем Кембриджским, который однажды может стать королём Георгом VII. Он родился днём ранее у герцога и герцогини Кембриджских. 22 июля ему исполнилось 7 лет.

Джордж стал первым сыном Уильяма и Кейт, а также третьим правнуком королевы Елизаветы II.

Полное имя мальчика – Джордж Александр Луи. Его крестили 23 октября 2013 года в Сент-Джеймсском дворце.

Принц Джордж – третий в порядке наследования британского престола. Перед ним идут его дедушка принц Чарльз и отец принц Уильям.

Почти через два года после рождения Джорджа на свет появилась его сестра Шарлотта. 2 мая 2015 года Уильям и Кейт снова вышли на крыльцо больницы, чтобы показать новорождённую.

Публика была ещё больше воодушевлена, когда Уильям в тот же день вернулся в роддом с Джорджем, чтобы тот познакомился с сестрой.

А 23 апреля 2018 года на свет появился третий ребёнок четы – Луи Артур Чарльз.

Вместе с детьми герцоги побывали на многочисленных мероприятиях по всему миру. Кейт также часто делает снимки своих чад, а потом делится ими с общественностью через пресс-центр королевского двора.

Короткая ссылка на эту страницу: