Британскому принцу Джорджу 22 июля исполнилось 7 лет
23 июля 2013 года мир впервые познакомился с принцем Джорджем Кембриджским, который однажды может стать королём..
Дата загрузки: 2020-07-22
Джордж стал первым сыном Уильяма и Кейт, а также третьим правнуком королевы Елизаветы II.
Полное имя мальчика – Джордж Александр Луи. Его крестили 23 октября 2013 года в Сент-Джеймсском дворце.
Принц Джордж – третий в порядке наследования британского престола. Перед ним идут его дедушка принц Чарльз и отец принц Уильям.
Почти через два года после рождения Джорджа на свет появилась его сестра Шарлотта. 2 мая 2015 года Уильям и Кейт снова вышли на крыльцо больницы, чтобы показать новорождённую.
Публика была ещё больше воодушевлена, когда Уильям в тот же день вернулся в роддом с Джорджем, чтобы тот познакомился с сестрой.
А 23 апреля 2018 года на свет появился третий ребёнок четы – Луи Артур Чарльз.
Вместе с детьми герцоги побывали на многочисленных мероприятиях по всему миру. Кейт также часто делает снимки своих чад, а потом делится ими с общественностью через пресс-центр королевского двора.
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