В Индонезии во время пандемии стало больше брошенных собак

Когда жительница Джакарты Сьюзан приезжает в свой приют для животных, четвероногие питомцы радостно бросаются к ней..

[Сьюзан Сомали, владелица приюта для животных]:

«Большинство из них попадают сюда травмированными. У собак, которые жили в доме и были брошены, обычно депрессия. В таком состоянии они не хотят есть, и у них появляются различные болезни».

Когда жительница Джакарты Сьюзан приезжает в свой приют для животных, четвероногие питомцы радостно бросаются к ней на встречу. Сейчас здесь живёт 1400 собак, и половину из них хозяева бросили во время пандемии.

Приют обычно за год принимает 120 животных. За несколько месяцев эпидемии сюда попало не менее 700. Владелица приюта считает, что, по меньшей мере, от 250 собак отказались из-за страха заразиться коронавирусом.

Сьюзан содержит приют за счёт сдачи в аренду торговых площадей. Но из-за эпидемии и карантина бизнес в стране пострадал, и доходы от аренды уменьшились. Индонезийка вынуждена собирать пожертвования через социальные сети.

[Сьюзан Сомали, владелица приюта для животных]:

«Кто ещё им поможет? Помочь собакам некому. Если я возьму их, они поживут подольше. Но если я просто выпущу их на улицу, то им конец».

Индонезийцы чаще всего отказывались от своих собак в феврале и марте, когда о коронавирусе было известно немного.

[Дейзи Индира Ясмин, социолог]:

«У нас нет закона, признающего права собак. Владельцы питомцев, особенно в городе, ещё не очень этично относятся к животным».

Защитники животных считают, что приюты должны быть только временным пристанищем для собак и кошек. Им нужны новые хозяева.

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