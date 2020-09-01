Поселение периода неолита с уникальными стенами нашли в Грузии

[Давид Лордкипанидзе, директор Государственного музея Грузии]:

«Для этого периода времени, когда зарождалось сельское хозяйство, архитектура, которую мы видим здесь, уникальна. По крайней мере, для этого региона. Она показывает, что общество было довольно развито. Люди сажали разные растения и держали разных животных».

Археологическая находка на юго-востоке Грузии раскрывает тайны поселения возрастом 8000 лет периода неолита. Археологи считают, что здесь фермеры выращивали растения и разводили животных.

Шулавери-шомутепинская культура, к которой относят найденное поселение, существовала в Закавказье на территориях современных Азербайджана, Грузии и Армении.

Дома круглой формы расположены рядами. Они были построены из кирпичей. Необычным является толщина стен. Люди использовали по три ряда кирпичей.

[Джони Абуладзе, глава раскопок]:

«Отличительная черта этой культуры – круглые дома. Но самое важное и интересное заключается в том, что здесь архитектурный стиль другой. Стены включают по три слоя кирпичей и также внутренние укрепления с огромными стенами. Даже небольшие кладовые имеют очень толстые стены».

Неолит или новокаменный век – это период, который в разных регионах существовал в разное время. Самые ранние его свидетельства найдены на юго-западе Азии. Там он продолжался в период с восьмого по шестое тысячелетие до нашей эры.

В то время образ жизни древних людей претерпевал значительные изменения. Из охотников и собирателей они постепенно трансформировались в первых земледельцев.

[Давид Лордкипанидзе, директор Государственного музея Грузии]:

«Это один из ключей к пониманию того, что произошло в нашей истории, когда охотники-собиратели превратились в людей, которые занимаются сельским хозяйством».

Также здесь найдено много артефактов, включая посуду, украшения и останки людей. Все находки сейчас анализируют в лабораториях. Затем их передадут в один из музеев Грузии.

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