Николь Кидман: «Друзья шутят над тем, что я верующая»

Голливудская актриса Николь Кидман рассказала, что её друзья отпускают шутки по поводу того, что она ходит с детьми в церковь.

Николь – католичка, и вера является неотъемлемой частью её жизни. По словам актрисы, на неё сильно повлияла бабушка. «Меня воспитывали в молитве», – добавила она. Актриса говорит, что отец тоже прививал ей духовные ценности. Хотя муж Николь, известный кантри-музыкант Кит Урбан, не разделяет её католической веры, они регулярно посещают церковь вместе с двумя дочерьми. «Многие друзья насмехаются надо мной», – поделилась Николь с американским журналом Vanity Fair в 2019 году.

Николь, мать четверых детей, также рассказала, что они с Китом отстаивают свою позицию в отношении воспитания. «Детям не разрешается иметь телефоны. Instagram тоже запрещён, поскольку это потенциально опасно для подростков», – говорит Николь.

Актриса часто открыто говорит о своей вере. В 2018 году актриса поделилась с другим изданием, что до того как выбрала профессию актрисы, была близка к тому, чтобы стать монахиней. «Мне нравилась идея стать монахиней. Я не выбрала этот путь, но меня эта идея притягивала».



«Я духовный человек и абсолютно верю в Бога», – сказала Николь Кидман изданию Allur.