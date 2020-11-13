Оппозиция Венесуэлы платит врачам деньгами Мадуро, замороженными в США

Оппозиция Венесуэлы начала выплачивать медицинским работникам страны денежную помощь в рамках программы «Герои больниц». Общая сумма выплат составит около 18 миллионов долларов.

Для этого впервые использовали средства со счетов властей Венесуэлы в американских банках. Они были заморожены правительством США. Затем доступ к ним открыли для венесуэльских оппозиционеров. Их объём составляет примерно 300 миллионов долларов.

[Мануэла Боливьяр, законодательница]:

«Режиму (Мадуро) закрыли доступ к этим средствам. Разрешение на них передали администрации Гуайдо и Национальной ассамблее».

Врачи рады помощи, но при этом отмечают, что не хотели бы зависеть от какой-либо политической силы страны.

[Франсис Гильен, медработница]:

«Эти деньги – капля посреди пустыни. Мы не хотим зависеть от правительства или от Хуана Гуайдо. В больницах очень сложно. Мы не хотим ни субсидий через национальную карту, ни субсидий от Гуайдо. Мы хотим достойной зарплаты». [Юримари Диас, медработница]:

«Когда программа только начиналась, люди смеялись над теми, кто верил, что Гуайдо будет давать по 100 долларов. Даже страшно вспоминать, что публиковали в соцсетях. Но теперь мы пишем им, что мы счастливы, получая наши 100 долларов».

Среднемесячная зарплата медицинских работников в Венесуэле составляет всего около пяти долларов в месяц. Выплаты в 100 долларов позволяют людям покупать то, о чём они раньше и не мечтали.

[Юримари Диас, медработница]:

«Мы покупаем еду, которую купить на мою зарплату невозможно. Это сыр, курица, мясо. Со своей зарплатой я себе такого позволить не могла».

В целом выплаты получают около 65 тысяч медработников Венесуэлы. Помощь им решили выделить, поскольку они находятся на передовой противостояния пандемии коронавируса.

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