Оппозиция Венесуэлы платит врачам деньгами Мадуро, замороженными в США
Оппозиция Венесуэлы начала выплачивать медицинским работникам страны денежную помощь в рамках программы «Герои больниц». Общая сумма..
Дата загрузки: 2020-11-13
Для этого впервые использовали средства со счетов властей Венесуэлы в американских банках. Они были заморожены правительством США. Затем доступ к ним открыли для венесуэльских оппозиционеров. Их объём составляет примерно 300 миллионов долларов.
[Мануэла Боливьяр, законодательница]:
«Режиму (Мадуро) закрыли доступ к этим средствам. Разрешение на них передали администрации Гуайдо и Национальной ассамблее».
Врачи рады помощи, но при этом отмечают, что не хотели бы зависеть от какой-либо политической силы страны.
[Франсис Гильен, медработница]:
«Эти деньги – капля посреди пустыни. Мы не хотим зависеть от правительства или от Хуана Гуайдо. В больницах очень сложно. Мы не хотим ни субсидий через национальную карту, ни субсидий от Гуайдо. Мы хотим достойной зарплаты».
[Юримари Диас, медработница]:
«Когда программа только начиналась, люди смеялись над теми, кто верил, что Гуайдо будет давать по 100 долларов. Даже страшно вспоминать, что публиковали в соцсетях. Но теперь мы пишем им, что мы счастливы, получая наши 100 долларов».
Среднемесячная зарплата медицинских работников в Венесуэле составляет всего около пяти долларов в месяц. Выплаты в 100 долларов позволяют людям покупать то, о чём они раньше и не мечтали.
[Юримари Диас, медработница]:
«Мы покупаем еду, которую купить на мою зарплату невозможно. Это сыр, курица, мясо. Со своей зарплатой я себе такого позволить не могла».
В целом выплаты получают около 65 тысяч медработников Венесуэлы. Помощь им решили выделить, поскольку они находятся на передовой противостояния пандемии коронавируса.
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