Тайна «кричащих» мумий раскрыта

Эта мумия навсегда застыла с открытым ртом, будто кричит. Долгое время учёные не могли объяснить такое..

Эта мумия навсегда застыла с открытым ртом, будто кричит. Долгое время учёные не могли объяснить такое неестественное выражение лица. Однако недавно им это удалось.

Знаменитый египетский археолог Захи Хавасс и радиолог Сахар Салем из Каирского университета изучили тело так называемой «кричащей женщины-мумии».

Её обнаружили ещё в 1881 году в гробницах Дейр-эль-Бахри. Там священники 21-й и 22-й династий прятали тела фараонов предыдущих династий, чтобы защитить их от расхитителей гробниц.

Там же была обнаружена и другая «кричащая» мумия, только мужского пола. Однако у двух этих тел оказались разные судьбы.

[Захи Хавасс, археолог]:

«Это было загадкой для всех. Кем была эта женщина? Её голова повёрнута вправо, а правая нога согнута. Мы обнаружили, что у неё был тромбоз ног. Кровь была везде. Внезапно у неё начался сердечный приступ. Она закричала и умерла, поворачивая голову вправо, с согнутой ногой. Мы выяснили, что эта мумия принцессы по имени Мерет Амун».

А история мужской мумии ещё более трагичная. Благодаря сканерам и ДНК-тестам выяснили что это был царевич Пентаур, сын фараона Рамсеса III. Он участвовал в убийстве своего отца. За это его приговорили к тому, чтобы он совершил самоубийство через повешение.

[Захи Хавасс, археолог]:

«Первая мужская мумия, которую мы обнаружили, принадлежит 18-летнему юноше. В юридическом папирусе рассказывается о «заговоре в гареме». Вторая жена Рамсеса III и её сын Пентаур совершили покушение на фараона. Тело не было мумифицировано. Его также покрыли козлиной кожей, которая среди древних египтян считалась грязной. Это символ ада, поскольку он убил своего отца Рамсеса III».

После убийства фараона на трон взошёл его сын – Рамсес IV.

Короткая ссылка на эту страницу: