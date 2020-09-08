Румынские волонтёры восстановили старинную узкоколейку

В течение десятилетий этот популярный железнодорожный маршрут соединял два трансильванских города – Сибиу и Агниту, которые..

В течение десятилетий этот популярный железнодорожный маршрут соединял два трансильванских города – Сибиу и Агниту, которые находятся в 60 километрах друг от друга.

Некоторые пути построили ещё до 1920 года при Австро-Венгерской империи. Со временем они стали приходить в упадок, и в 2001 году государственный железнодорожный оператор CFR официально прекратил их использовать.

Но местные жители не дали старинной железной дороге под названием «Мокэнита» кануть в Лету. Они своими силами решили её восстановить.

[Михай Блотор, глава Ассоциации «Друзья Мокэниты»]:

«Мы начали в 2008 году с моим шурином. С тех пор более 500 человек, энтузиастов моего возраста, нам помогли. Нам удалось починить семь километров путей, которые государственный оператор забросил в 2001 году».

Сначала Михай, инженер по образованию, посетил Англию и Уэльс и узнал всё, что нужно знать об узкоколейках и паровозах. Затем он создал ассоциацию «Друзья Мокэниты», чтобы собрать необходимые средства.

Сначала деньги поступали от волонтёров. Позже присоединились и частные компании.

В настоящее время железную дорогу обслуживает около 15 постоянных сотрудников.

[Диана Нита, волонтёр]:

«Мы группа энтузиастов. Мы работаем на узкоколейке. Я присоединилась к команде в 2015 году. Сейчас мы расчищаем пути перед официальным запуском».

Денег на паровой двигатель у команды не было. Но нашёля австрийский инженер, который его предоставил и теперь занимается его обслуживанием.

[Георг Оцевар, инженер]:

«Я могу сказать, что сегодняшняя задача для этого двигателя – лёгкая. Вообще он предназначен для перевозки до десяти вагонов».

Теперь ассоциация надеется восстановить оставшиеся пути, а также построить ангар для паровоза и вагонов. А пока же по узкоколейке начали возить первых пассажиров.

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