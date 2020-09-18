ОЭСР: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем предполагалось

Мировая экономика, похоже, восстанавливается от коронавирусного спада быстрее, чем предполагалось всего несколько месяцев назад. Так, по..

Мировая экономика, похоже, восстанавливается от коронавирусного спада быстрее, чем предполагалось всего несколько месяцев назад. Так, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, в этом году сокращение составит 4,5%, а не 6%, как прогнозировали в июне.

При этом главный экономист организации отмечает, что из-за пандемии суммарный ущерб экономике к концу 2021 года составит семь триллионов долларов.

[Лоранс Бун, главный экономист ОЭСР]:

«Такого экономического спада не было со времён Второй мировой войны. Нашу деятельность продолжают сдерживать социальные ограничения и физическое дистанцирование. На восстановление требуется время. К концу 2021 года мы вернёмся к уровню доходов 2019-го. Что это означает? Это означает, что мы потеряем около семи триллионов долларов. Это как ВВП Германии и Франции вместе взятые».

Если вирус удастся сдержать в ближайшее время, то в следующем году, по мнению ОЭСР, глобальная экономика вернётся к росту. И он составит около 5%. Однако эта цифра может оказаться на 2-3 процентных пункта ниже, если COVID начнёт распространяться быстрее, а страны введут дополнительные карантинные меры.

[Лоранс Бун, главный экономист ОЭСР]:

«Если говорить о 2021 годе, то рост будет, прогноз положительный, и цифры больше, чем мы ожидали. Но всё равно ВВП многих стран к концу 2021-го будет ниже уровня конца 2019-го. И намного ниже того, чего ожидали до пандемии».

В прогнозе учитывалось, что локальные вспышки коронавируса будут продолжаться, и что их будут сдерживать на местном уровне вместо введения общенационального карантина. Также важным условием для прогноза стало то, что вакцина станет доступна не раньше второй половины следующего года.

Экономисты ОЭСР отмечают, что действия правительств и Центробанков помогли поддержать граждан и компании, а также предотвратили масштабные спады.

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