Pfizer-BioNTech завершили испытания вакцины: её эффективность – на уровне 95%

Вакцина от компаний Pfizer-BioNTech показала эффективность на уровне 95%. Об этом говорят окончательные результаты испытаний, которые..

Вакцина от компаний Pfizer-BioNTech показала эффективность на уровне 95%. Об этом говорят окончательные результаты испытаний, которые продолжались два месяца. В ближайшее время исследователи передадут препарат американскому и европейскому регуляторам для регистрации.

Побочные эффекты РНК-вакцины от COVID выявили у минимума волонтёров – это около 4%. В основном фиксировали утомляемость и головные боли.

[Иэн Джонс, профессор вирусологии в Университете Рединга]:

«Я считаю, что Pfizer-BioNTech – это возможно самая направленная вакцина, поскольку она использует рецептор-связывающий участок. Она использует для вакцины конкретный фрагмент белкового шипа. Это означает, что все антитела, которые вырабатываются, будут нейтрализующими. Это будут антитела, которые на самом деле не позволят вирусу связываться с рецептором».

В исследованиях участвовало более 43 тысяч человек. Из них 170 заразились коронавирусом. При этом 162 получили плацебо, а 8 – вакцину-кандидат. Зафиксировано 10 тяжёлых случаев заболевания. Среди них вакцинирован был один волонтёр.

Вакцина Pfizer-BioNTech включает две дозы. Главный её недостаток в том, что для её длительного хранения нужна температура в минус 70 градусов по Цельсию. Если держать её просто в холодильной камере, то она портится уже в течение пяти дней.

Стоит отметить, что эффективность на уровне более 94% также показала вакцина-кандидат американской компании Мoderna. Однако её испытания пока не завершены. Это также РНК-препарат, однако его можно хранить до месяца в обычном холодильнике. Чем он отличается от изобретения Pfizer-BioNTech, пока неясно.

Короткая ссылка на эту страницу: