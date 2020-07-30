На Ямале нашли хорошо сохранившиеся останки мамонта

Российские учёные извлекают останки шерстистого мамонта из озера Печевалавато в Ямало-Ненецком автономном округе. Кости древнего животного нашли жители села Сёяха, которое расположено на полуострове Ямал.

Археологи выкопали часть черепа, несколько рёбер, фаланги пальцев и бедренную кость, на которой даже сохранились остатки мягких тканей.

[Андрей Гусев, сотрудник Научного центра изучения Арктики]:

«Сегодня мы пытались извлечь останки обнаруженного мамонта. Часть скелета нам удалось извлечь, ещё часть скелета остаётся в грунте под толщей воды, глины».

Учёные считают находку ценной, поскольку, возможно, получится извлечь почти полный скелет.

[Евгения Хозяинова, учёный]:

«Здесь мы, во-первых, знаем точное местонахождение, происхождение этого мамонта, что это одна особь. Конечно, хотелось бы найти все оставшиеся части, понять, насколько целостна находка. И плюс ещё, если в находке сохраняются мягкие ткани, то это тоже полезный материал для исследования».

По мнению археологов, мамонт жил на Земле не менее десяти тысяч лет назад. Точнее покажет дальнейшее исследование.

[Андрей Гусев, сотрудник Научного центра изучения Арктики]:

«Для общего анализа, я думаю, собранного материала достаточно. Это позволит в перспективе установить возраст особи. Я имею ввиду, абсолютный возраст от наших дней».

Пока учёные не знают пола мамонта и его возраста на момент смерти. Всё это установят с помощью анализов.

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