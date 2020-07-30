Телеканал NTD

Почему пожарные вышли за рамки должностных обязанностей

Почему пожарные вышли за рамки должностных обязанностей
Почему пожарные вышли за рамки должностных обязанностей

Пожарный наряд города Монро штата Луизиана выехал по вызову о возгорании в доме.

Когда пожарные прибыли на место, то огня не увидели, чувствовался только запах гари. На месте происшествия они выяснили, что было возгорание электрической проводки. Мама хотела испечь торт ко дню рождения четырёхлетней дочки, но из-за происшествия выпечка не получилась.

Этот случай имел продолжение. Пожарные решили выйти за рамки должностных обязанностей и купили девочке торт. Все вместе сфотографировались на память.

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