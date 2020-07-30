Почему пожарные вышли за рамки должностных обязанностей

Пожарный наряд города Монро штата Луизиана выехал по вызову о возгорании в доме.

Когда пожарные прибыли на место, то огня не увидели, чувствовался только запах гари. На месте происшествия они выяснили, что было возгорание электрической проводки. Мама хотела испечь торт ко дню рождения четырёхлетней дочки, но из-за происшествия выпечка не получилась.

Этот случай имел продолжение. Пожарные решили выйти за рамки должностных обязанностей и купили девочке торт. Все вместе сфотографировались на память.