Общественным баням в Японии с трудом удаётся выжить

Такуя Симбо – владелец общественной бани в Токио в третьем поколении. Ещё недавно он строил планы..

Такуя Симбо – владелец общественной бани в Токио в третьем поколении. Ещё недавно он строил планы по обновлению своего заведения: хотел добавить туда пивной бар и живую музыку. Однако из-за пандемии от планов пришлось отказаться.

Несмотря на то, что во время карантина бани разрешили оставить открытыми, клиентов стало намного меньше. При этом расходы на содержание остались прежними.

[Такуя Симбо, владелец общественной бани]:

«Был период, когда клиентов стало в два раза меньше, чем было. В этом месяце число посетителей немного восстановилось, однако ситуация по-прежнему плохая, поскольку заболевших на прошлой неделе и этой неделе стало больше».

Стареющие общественные бани и до эпидемии с трудом удерживали клиентов и привлекали новых. А с началом пандемии их положение ещё больше ухудшилось. Такуя говорит, что хотел открыть в одной из своих бань ресторан и гостиницу. Но теперь и эти планы пришлось заморозить.

Общественные бани в Японии называют «сэнто». Они процветали сотни лет. Пик их популярности пришёлся на конец 60-х годов прошлого века. Тогда по всей стране их было зарегистрировано почти 18 тысяч. Это объясняется тем, что во многих домах в то время не было ванных комнат.

При этом в апреле текущего года в Японии оставалось всего 2069 сэнто.

Хисао Ивасаки – владелец общественной бани во втором поколении. Пока он продолжает работу, хотя многие подобные заведения в округе закрылись. Клиентов привлекает огромной миниатюрной железной дорогой и десятью живыми кошками.

[Хисао Ивасаки, владелец общественной бани]:

«Если у вас нет чего-то особенного, посетители не будут приходить».

Но и здесь во время карантина посетителей стало меньше вдвое. Пока Хисао не уверен, что ситуация восстановится в ближайшее время.

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