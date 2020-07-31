Философия жизни в дырах и заплатах: необычный музей в российской деревне

То, что на первый взгляд может показаться ненужным старьём, стало экспонатами необычного музея в деревне Кирьяново..

То, что на первый взгляд может показаться ненужным старьём, стало экспонатами необычного музея в деревне Кирьяново Ярославской области. Все эти предметы собрала Елена Наумова.

[Елена Наумова, основательница музея дыр и заплат]:

«Основной моей задачей стало не предметы собирать, а человеческие истории, которые рассказывают нам о переживаниях, характерах, об эмоциях простых людей, чей голос обычно никогда не был слышен».

Музей дыр и заплат полон старой мебели, залатанной одежды и мелких, казалось бы, незначительных вещей.

[Елена Наумова, основательница музея дыр и заплат]:

«Ясно, что этот мячик уже совершенно не будет скакать так, как надо, но видно, как жалко было с ним расставаться. Поэтому он вызывает у меня колоссальную симпатию, потому что очень многие вещи рассказывают свои истории».

По мнению Елены, вся жизнь состоит из крупных или мелких поломок. Кто-то старается починить сломанное, а кто-то смиряется. Ну а дыры бывают не только на одежде.

[Елена Наумова, основательница музея дыр и заплат]:

«В советские годы основными средствами информации были газета «Правда» и Первая программа телевидения. Многим людям очень не хватало, была информационная дыра, и для того чтобы её заполнить, пользовались радиоприёмниками VEF. Стояли, конечно, глушилки, но тем не менее людям удавалось послушать так называемые вражьи голоса».

Среди экспонатов – джемпер бывшего директора Национального банка Швейцарии, на который тот собственноручно пришил заплатку. Есть несколько пар изношенных кед итальянского принца. Он использует свою обувь, чтобы составлять хронологию жизни – в одних встречал жену из роддома, в других – устроился на работу.

А этот старый залатанный диван прибыл сюда из Московского педагогического университета. На нём сидели преподаватели кафедры теоретической физики, в том числе – известные учёные: Ландау, Келдыш, Тамм, Шпольский и Лифшиц.

[Ирина Контобойцева, гостья музея]:

«Здесь очень гармонично всё связано. Нельзя говорить об экспонатах, не рассуждая о жизни и не философствуя. Это хороший пример того, как философия просматривается через вещи».

Музей дыр и заплат находится в старой деревенской школе, которую закрыли шесть лет назад. Здание подремонтировали – укрепили стены и обновили кровлю. Однако внутри ничего не трогали. Сам интерьер школы – тоже экспонат, рассказывающий истории людей.

В этом году Музей дыр и заплат был номинирован на премию «Европейский музей года – 2020». Победителей должны были объявить 2 мая, но церемонию отложили на неопределённый срок из-за пандемии.

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