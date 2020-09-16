В Галисии полыхают лесные пожары
В автономном сообществе Галисия на севере Испании полыхают лесные пожары. Пострадали три провинции – Луго, Понтеведра..
Дата загрузки: 2020-09-16
Пострадали три провинции – Луго, Понтеведра и Оренсе. Последняя – больше всего. Там зафиксировано двенадцать очагов возгорания. Из-за них вся провинция Оренсе с понедельника окутана густым смогом. В её одноименной столице уже сгорело несколько жилых домов. Объявлена эвакуация.
[местная жительница]:
«Я не спала всю ночь. Надеемся, что огонь не вернётся. Я устала плакать».
Как сообщает пожарная служба Галисии, шесть пожаров удалось стабилизировать. Шесть других всё ещё остаются активными.
[местная жительница]:
«Для соседей это была сложная ночь. Мы все здесь сражались с огнём».
На борьбу с огнём направлено более 120 пожарных и 42 пожарные машины. Как сообщило государственное испанское телевидение, выжжено не менее 6700 гектаров территории.
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