В Галисии полыхают лесные пожары

В автономном сообществе Галисия на севере Испании полыхают лесные пожары. Пострадали три провинции – Луго, Понтеведра..

В автономном сообществе Галисия на севере Испании полыхают лесные пожары.

Пострадали три провинции – Луго, Понтеведра и Оренсе. Последняя – больше всего. Там зафиксировано двенадцать очагов возгорания. Из-за них вся провинция Оренсе с понедельника окутана густым смогом. В её одноименной столице уже сгорело несколько жилых домов. Объявлена эвакуация.

[местная жительница]:

«Я не спала всю ночь. Надеемся, что огонь не вернётся. Я устала плакать».

Как сообщает пожарная служба Галисии, шесть пожаров удалось стабилизировать. Шесть других всё ещё остаются активными.

[местная жительница]:

«Для соседей это была сложная ночь. Мы все здесь сражались с огнём».

На борьбу с огнём направлено более 120 пожарных и 42 пожарные машины. Как сообщило государственное испанское телевидение, выжжено не менее 6700 гектаров территории.

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