Картины детей украденного поколения представят в австралийском Перте

Глубоко в архивах Университета Кертина в австралийском Перте хранится коллекция художественных произведений, которые проливают свет на..

Глубоко в архивах Университета Кертина в австралийском Перте хранится коллекция художественных произведений, которые проливают свет на тёмную страницу истории континента.

Это десятки картин школьников, которых забирали из их аборигенных семей в 40-х годах прошлого века и отправляли в поселение Карролап-Нейтив.

Их поколение называют украденным. Детей изымали из семей с 1909 года и вплоть до 70-х годов из соображений их защиты и предотвращения метисации.

[Крис Малкольм, директор галереи]:«Большинство из них рисовали на чёрных досках простым мелом и углём».

Предполагается, что все художники были самоучками. Учитель Ноэль Уайт водил их на прогулки по бушу и вдохновлял рисовать то, что они видели. Однако сам он не был художником.

[Дот Бэшо, бывшая жительница поселения]:«Мы так гордимся, что эти мальчики были там и делали то, чего от них никто не ожидал. Неожиданно мы узнаём, что есть большая коллекция, и она мирового уровня».

Коллекция стала известной в 1949 году после публикации в журнале Milady. Затем жительница Великобритании Флоренс Раттер увидела статью и захотела купить работы. Она приобрела сотни рисунков, а потом привезла их в Лондон, чтобы показать на выставке.

Впоследствии коллекцию передали Университету Колгейт в Нью-Йорке. И почти 50 лет она была забытой.

Теперь же она снова вернулась на родину и должна стать центральным элементом примирения с коренными жителями.

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