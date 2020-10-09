Лучшие друзья: 8-летняя девочка плавает с питоном в бассейне
Восьмилетняя Инбар – любительница поплавать в бассейне на заднем дворе дома. Компанию ей составляет питон. Пресмыкающееся..
Дата загрузки: 2020-10-09
Восьмилетняя Инбар – любительница поплавать в бассейне на заднем дворе дома. Компанию ей составляет питон.
Пресмыкающееся назвали Белль, в честь героини сказки «Красавица и чудовище».
Инбар говорит, что змея – хорошая компания во время карантина. Девочка не ходит в школу, так как её закрыли из-за эпидемии коронавируса.
[Инбар Регев, хозяйка змеи]:
«Это помогает мне скоротать время, потому что мне очень нравится водиться со змеями. И иногда я помогаю змеям сбрасывать кожу. Я помогаю им чувствовать себя счастливыми во время коронавируса».
Трёхметровый жёлтый питон – один из многих диковинных домашних питомцев, которых содержит семья Инбар. Они основали небольшой приют. Мама девочки, говорит, что Инбар со змеёй дружат ещё с детства.
[Сарит Регев, мать Инбар]:
«Инбар росла вместе со всеми этими животными, её воспитывали змеи. Когда Инбар была маленькой, она плавала в ванне со змеёй. Теперь она выросла, и змея стала больше, поэтому они вместе плавают в бассейне. Это очень здорово и естественно для нас».
Правда, не всем членам семьи по душе змеиное соседство.
[Галь Регев, сестра Инбар]:
«Мне они не очень нравятся. Раньше я их любила, а сейчас нет. Но когда я вижу, как моя младшая сестра весело и беззаботно общается со всеми животными, особенно со змеями, я счастлива, потому что она счастлива».
Мама девочки считает, что общение с животными – это не только весёлое времяпрепровождение. Оно также помогает воспитывать доброту.
[Сарит Регев, мать Инбар]:
«Есть люди, которые говорят: «Ты сумасшедшая, ты не любишь своих детей». Но на самом деле это прекрасная жизнь. Ребёнок растёт с животными и становится человеком, который любит других людей, который в первую очередь заботится о других».
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