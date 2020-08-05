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Дуэт актрисы и 91-летнего пианиста сорвал аплодисменты

Дуэт актрисы и 91-летнего пианиста сорвал аплодисменты
Дуэт актрисы и 91-летнего пианиста сорвал аплодисменты

Три раза в неделю Денис Робинсон приезжает на лондонский вокзал «Сент-Панкрас». В свой 91 год он едет на вокзал поиграть на фортепьяно. Обычно люди суетятся и мало внимания обращают на пианиста. Но однажды мимо проходила профессиональная актриса Сэйли О’Коннор.

Сэйли вместе с труппой мюзикла «Кошки» ехала на гастроли в Бельгию. Её заинтересовала игра пожилого пианиста. Она подошла к инструменту и запела Memories из мюзикла «Кошки». Смотрите видео спонтанного дуэта.

Спустя неделю Сэйли возвращалась с гастролей. Она обрадовалась, увидев Дениса за инструментом на том же месте. Два музыканта встретились как старые друзья.

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