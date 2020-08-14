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Британские учёные открыли новый вид динозавра из подотряда тероподов

Британские учёные открыли новый вид динозавра из подотряда тероподов

Новый вид динозавра открыли британские учёные из Саутгемптонского университета. Они исследовали четыре кости, найденные в прошлом..

Дата загрузки: 2020-08-14

Новый вид динозавра открыли британские учёные из Саутгемптонского университета. Они исследовали четыре кости, найденные в прошлом году на побережье острова Уайт. Доисторическому животному дали название вектаэровенатор инопинатус.

Динозавр жил в меловой период 115 миллионов лет назад. Он относится к подотряду тероподов из отряда ящеротазовых. Длина динозавра достигала четырёх метров.

[Крис Баркер, аспирант Саутгемптонского университета]:
«Конечно, у нас очень мало окаменелостей, поэтому мы не можем узнать все детали о его поведении, анатомии тела и так далее».

Учёные отнесли динозавра к тероподам, потому что в некоторых окаменелостях обнаружили полости. Такие же есть у современных птиц, которых с недавнего времени тоже относят к тероподам. Эти «воздушные мешочки» облегчают скелет и обеспечивают эффективное дыхание.

Окаменелости динозавра нашли в необычном месте.

[Крис Баркер, аспирант Саутгемптонского университета]:
«Остров Уайт – это горячая точка в Великобритании, поскольку там часто находят кости динозавров. Обычно попадаются небольшие окаменелости. Эти нашли в более молодых слоях. Это важно, потому что в них, как правило, не находят останков динозавров».

Кости вектаэровенатора передадут в музей динозавров в Сандауне.
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