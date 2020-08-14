Британские учёные открыли новый вид динозавра из подотряда тероподов

Новый вид динозавра открыли британские учёные из Саутгемптонского университета. Они исследовали четыре кости, найденные в прошлом..

Новый вид динозавра открыли британские учёные из Саутгемптонского университета. Они исследовали четыре кости, найденные в прошлом году на побережье острова Уайт. Доисторическому животному дали название вектаэровенатор инопинатус.

Динозавр жил в меловой период 115 миллионов лет назад. Он относится к подотряду тероподов из отряда ящеротазовых. Длина динозавра достигала четырёх метров.

[Крис Баркер, аспирант Саутгемптонского университета]:

«Конечно, у нас очень мало окаменелостей, поэтому мы не можем узнать все детали о его поведении, анатомии тела и так далее».

Учёные отнесли динозавра к тероподам, потому что в некоторых окаменелостях обнаружили полости. Такие же есть у современных птиц, которых с недавнего времени тоже относят к тероподам. Эти «воздушные мешочки» облегчают скелет и обеспечивают эффективное дыхание.

Окаменелости динозавра нашли в необычном месте.

[Крис Баркер, аспирант Саутгемптонского университета]:

«Остров Уайт – это горячая точка в Великобритании, поскольку там часто находят кости динозавров. Обычно попадаются небольшие окаменелости. Эти нашли в более молодых слоях. Это важно, потому что в них, как правило, не находят останков динозавров».

Кости вектаэровенатора передадут в музей динозавров в Сандауне.

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