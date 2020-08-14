Полиция Ниццы за час оштрафовала 140 человек без масок
Полиция Ниццы начала штрафовать тех, кто ходит без маски в многолюдных местах. За час правоохранители остановили..
Дата загрузки: 2020-08-14
При этом некоторые только приехали в город и не знали об ужесточении правил.
[Ика, оштрафованный]:
«У нас вот такие маски, но мы их опустили».
[репортёр]:
«Вас оштрафовали?»
[Ика, оштрафованный]:
«Да. На 135 евро».
Местные жители согласны с мерами безопасности, но действия полиции им показались слишком жёсткими, а штраф – большим.
[житель Ниццы]:
«Я не согласен с этим. По крайней мере, на первый раз можно простить, а если они не поняли и попались второй раз, то оштрафовать».
Ношение масок в многолюдных местах также стало обязательным в Париже, Лилле, Тулузе и других крупных городах.
В конце июля во Франции начало расти число заражений коронавирусом за сутки. По данным Минздрава, 13 августа зарегистрировали 2700 случаев COVID-19. Общее количество случаев заражения превысило 209 тысяч, умерли более 30 тысяч человек.
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