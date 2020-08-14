Полиция Ниццы за час оштрафовала 140 человек без масок

Полиция Ниццы начала штрафовать тех, кто ходит без маски в многолюдных местах. За час правоохранители остановили..

Полиция Ниццы начала штрафовать тех, кто ходит без маски в многолюдных местах. За час правоохранители остановили примерно 140 нарушителей. Каждому выписали штраф в размере 135 евро.

При этом некоторые только приехали в город и не знали об ужесточении правил.

[Ика, оштрафованный]:

«У нас вот такие маски, но мы их опустили». [репортёр]:

«Вас оштрафовали?» [Ика, оштрафованный]:

«Да. На 135 евро».

Местные жители согласны с мерами безопасности, но действия полиции им показались слишком жёсткими, а штраф – большим.

[житель Ниццы]:

«Я не согласен с этим. По крайней мере, на первый раз можно простить, а если они не поняли и попались второй раз, то оштрафовать».

Ношение масок в многолюдных местах также стало обязательным в Париже, Лилле, Тулузе и других крупных городах.

В конце июля во Франции начало расти число заражений коронавирусом за сутки. По данным Минздрава, 13 августа зарегистрировали 2700 случаев COVID-19. Общее количество случаев заражения превысило 209 тысяч, умерли более 30 тысяч человек.

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