Телеканал NTD

Полиция Ниццы за час оштрафовала 140 человек без масок

Полиция Ниццы за час оштрафовала 140 человек без масок

Полиция Ниццы начала штрафовать тех, кто ходит без маски в многолюдных местах. За час правоохранители остановили..

Дата загрузки: 2020-08-14

Полиция Ниццы начала штрафовать тех, кто ходит без маски в многолюдных местах. За час правоохранители остановили примерно 140 нарушителей. Каждому выписали штраф в размере 135 евро.

При этом некоторые только приехали в город и не знали об ужесточении правил.

[Ика, оштрафованный]:
«У нас вот такие маски, но мы их опустили».

[репортёр]:
«Вас оштрафовали?»

[Ика, оштрафованный]:
«Да. На 135 евро».

Местные жители согласны с мерами безопасности, но действия полиции им показались слишком жёсткими, а штраф – большим.

[житель Ниццы]:
«Я не согласен с этим. По крайней мере, на первый раз можно простить, а если они не поняли и попались второй раз, то оштрафовать».

Ношение масок в многолюдных местах также стало обязательным в Париже, Лилле, Тулузе и других крупных городах.

В конце июля во Франции начало расти число заражений коронавирусом за сутки. По данным Минздрава, 13 августа зарегистрировали 2700 случаев COVID-19. Общее количество случаев заражения превысило 209 тысяч, умерли более 30 тысяч человек.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне