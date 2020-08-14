Японские молодожёны застряли на Кабо-Верде и стали послами олимпийской команды

Медовый месяц японских молодожёнов Рикии и Аюми сорвался из-за пандемии. Но то, что грозило им неприятностями,..

Медовый месяц японских молодожёнов Рикии и Аюми сорвался из-за пандемии. Но то, что грозило им неприятностями, превратилось в удачу. Олимпийский комитет Кабо-Верде выбрал их посланниками национальной сборной на летних Играх в Токио.

Рикия и Аюми застряли на островах африканской страны, когда завершили только треть кругосветного путешествия. В то время начали закрываться международные границы.

[Рикия Катаоки, турист из Японии]:

«Мы не могли уехать, потому что самолёты летали в африканские страны, где было много случаев коронавируса, а на Кабо-Верде тогда их не было. Мы решили остаться здесь. Это было безопаснее».

Перед супругами вскоре встал денежный вопрос. Устроиться на работу они не могли. Тогда Рикия, используя опыт видеооператора, начал снимать рекламные ролики для местных ресторанов и отелей и продвигать их в Интернете. Аюми помогала супругу со съёмками.

[Рикия Катаоки, турист из Японии]:

«У меня нет рабочей визы, поэтому нельзя получать деньги. Но можно на что-то поменяться. Например, владелец ресторана предложил мне сделать съёмку снаружи и внутри заведения, а также – снять готовые блюда. Взамен нас бесплатно кормят».

Японская пара сдружилась с местными бизнесменами. Об этой истории узнали в Олимпийском комитете.

[Леонарду Кунья, представитель Олимпийского комитета Кабо-Верде]:

«Нам захотелось отблагодарить их, вот и всё. Эти ребята – японские граждане, мы дружим с Японией, и они тоже заслуживают хорошего обращения».

Рикия и Аюми гордятся оказанной им честью и готовы помогать олимпийской команде.

Спортсмены Кабо-Верде участвовали в шести летних Олимпийских играх и ни разу не получали медалей. Но в этот раз они надеются взять три или четыре трофея.

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