ЕС накажет Кипр и Мальту за программу «золотой паспорт»

ЕС начинает дисциплинарную процедуру в отношении Кипра и Мальты за их программы «золотой паспорт». Об этом..

ЕС начинает дисциплинарную процедуру в отношении Кипра и Мальты за их программы «золотой паспорт». Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам судебной власти, равенства и верховенства права Кристиан Виганд.

По его словам, схемы позволяли состоятельным иностранцам покупать гражданство ЕС в обмен на инвестиции. Для Мальты их объём составлял миллион евро, а для Кипра – два миллиона. При этом страны не требовали подтверждать реальную связь заявителя со страной, в которой он собирался получить паспорт. То есть ему не обязательно было там проживать.

[Кристиан Виганд, представитель Еврокомиссии]:

«Комиссия считает, что предоставление гражданства за определённую плату или инвестиции без реальной связи со страной-членом подрывает суть гражданства в ЕС».

Министр финансов Мальты объявил на этой неделе, что его страна заменяет текущую схему на новую программу, которая будет подразумевать более жёсткие правила для заявителей. Теперь они перед подачей заявки должны будут не менее года проживать на территории государства.

Тем временем Кипр на прошлой неделе объявил, что с 1 ноября вообще прекращает свою программу «золотого паспорта». Такое решение власти приняли после расследования телеканала «Аль-Джазира». Согласно нему, паспорта Кипра получали преступники, а также люди, которые предположительно заработали свои состояния нечестным путём.

Формально Еврокомиссия не может запретить такие программы. Однако может потребовать, чтобы получатели гражданства подтверждали своё физическое проживание в стране.

Теперь у обоих государств есть два месяца, чтобы дать ответ на дисциплинарную меру ЕС. Если изменений не будет, то Комиссия может обратиться с жалобой в Суд ЕС. А это может вылиться в штрафы и другие наказания.

Еврокомиссия также отправила запрос в Болгарию, в котором также выразила обеспокоенность в связи с её схемой предоставления паспортов в обмен на инвестиции.

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