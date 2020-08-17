Изысканные рестораны Лондона рассылают клиентам наборы «Сделай сам»

Этот лонский ресторан со звездой Мишлен популярен благодаря искусному приготовлению осьминогов и блюд испанской кухни в..

Этот лонский ресторан со звездой Мишлен популярен благодаря искусному приготовлению осьминогов и блюд испанской кухни в целом. Но всё, что сегодня готовят повара, не подадут на столы заведения. Вместо этого все ингредиенты доставят прямо на дом к клиентам.

С введением карантина многие британские рестораны перешли на новую модель обслуживания. Теперь они рассылают своеобразные наборы «Сделай сам».

Шеф-повар заведения говорит, что самой большой сложностью было придумать, как сделать приготовление изысканных блюд понятным для непрофессионалов.

[Ньевес Барраган, шеф-повар ресторана]:

«У меня на это ушло больше времени, чем на открытие ресторана. Мы знали, как создавать рестораны, но как делать это – не очень. Нужно продумать каждую деталь, объяснить им, как не сделать ошибки дома и что понадобится для приготовления».

Команда заведения постаралась сделать наборы максимально простыми. Более маленькая версия стоит 75 долларов США. Версия побольше – около 90 долларов.

Все ингредиенты уже почищены и порезаны. Клиентам нужно только довести их до готовности в сковороде или кастрюле.

Такие наборы пользуются небывалой популярностью. А для заведения это также способ сохранить персонал.

[Ньевес Барраган, шеф-повар ресторана]:

«Мы начинали с трёх человек. Потом потребовался ещё один. Постепенно мы пришли к тому, что вернули 80% работников».

Пока ресторан принимает гостей только на летней террасе. Остальные помещения откроются в начале сентября. Это означает, что места для сбора коробок не будет. Однако заведение уже планирует найти помещение, чтобы сохранить эту услугу.

В целом большинство британских ресторанов возобновили работу 4 июля. Однако меры социального дистанцирования и страх посетителей перед людными местами продолжают толкать многие заведения питания к банкротству.

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