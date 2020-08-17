Шлёпанцы из водорослей – открытие, которое поможет спасти океаны Шлёпанцы или вьетнамки – очень популярная и распространённая летняя обувь, особенно в странах Азии. Она также.. Дата загрузки: 2020-08-17

Шлёпанцы или вьетнамки – очень популярная и распространённая летняя обувь, особенно в странах Азии. Она также составляет значительную часть пластиковых отходов, попадающих в мировой океан. Но, похоже, американские исследователи придумали, как решить проблему: они создали биоразлагаемые шлёпанцы.

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