Шлёпанцы из водорослей – открытие, которое поможет спасти океаны
Шлёпанцы или вьетнамки – очень популярная и распространённая летняя обувь, особенно в странах Азии. Она также..
Дата загрузки: 2020-08-17
Шлёпанцы или вьетнамки – очень популярная и распространённая летняя обувь, особенно в странах Азии. Она также составляет значительную часть пластиковых отходов, попадающих в мировой океан. Но, похоже, американские исследователи придумали, как решить проблему: они создали биоразлагаемые шлёпанцы.
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