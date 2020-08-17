Ливанская художница восстановит витражи Бейрута, которые уже когда-то восстанавливала
Майя Хуссейни три десятка лет работала над восстановлением старинных витражей в Бейруте, разрушенных во время Ливанской..
Дата загрузки: 2020-08-17
[Майя Хуссейни, художница]:
«На меня очень повлиял этот взрыв. Я работаю 30 лет и могу сказать, что после этого взрыва 20 лет моей профессиональной деятельности были разбиты вдребезги».
Взрыв произошёл 4 августа на складе, где в небезопасных условиях хранили химикаты. Погибло 178 человек, ранения получили около 6000. Разрушены многие исторические достопримечательности.
[Майя Хуссейни, художница]:
«Кафедральная базилика Сент-Луиса была мне очень дорога. Это одна из самых старых церквей Ливана с богатой историей. Когда я работала над ней, то старалась максимально приблизиться к её прошлому. Когда я увидела разрушения, то почувствовала, что меня ранили: не физически, а в душу».
Хуссейни говорит, что каждый день ей звонят и просят снова приступить к восстановительным работам. Она также отмечает, что витражи были разрушены, по меньшей мере, в десяти проектах, над которыми она работала.
[Майя Хуссейни, художница]:
«Мы отстроимся. Мы создадим что-то ещё более прекрасное. Не хочу мыслить негативно, хочу настраиваться на позитив. Пусть нам нанесли удар, пусть я плачу, пусть пропало 20 лет моей работы. Возможно, у меня нет ещё 20 лет, но мы всё равно отстроимся».
Через два года Майя Хуссейни планировала уйти на пенсию. Теперь говорит, что с отдыхом придётся повременить.
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