Мемориал из бумажных журавликов в память об умерших от COVID-19

Сотни бумажных журавликов, нанизанных на нить и подвешенных под потолком, мерно покачиваются в зале галереи в..

Сотни бумажных журавликов, нанизанных на нить и подвешенных под потолком, мерно покачиваются в зале галереи в Лос-Анджелесе. Этот необычный мемориал посвящён умершим от COVID-19 в США. Почтить их память решила художница Карла Фундерберк. [Карла Фундерберк, художница]:«Я чувствовала потерю, и одним из способов справиться с этим стали бумажные журавлики».

Карла начала делать журавликов три месяца назад. Каждую ночь складывала по десять бумажных фигурок. Но потом подсчитала, что ей понадобится четверть века на то, чтобы сделать столько журавликов, сколько человек скончалось от коронавируса. При этом умерших в США становилось всё больше.

Художница попросила о помощи других людей.

[Карла Фундерберк, художница]:

«Мне начали присылать коробки и сумки. Иногда я получала одного журавлика с одним именем на нём, а порой – несколько коробок».

Женщина продолжает развешивать журавликов в своей галерее.

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