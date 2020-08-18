В Сеуле появились «умные» автобусные остановки с тепловизором и чистым воздухом
«Умные» автобусные остановки установили на востоке Сеула в районе Сондонгу. Они полностью застеклённые, и на входе..
Дата загрузки: 2020-08-18
[житель Сеула]:
«Сначала мне было как-то некомфортно, потому что пришлось измерять температуру, но это не заняло много времени, поэтому всё хорошо».
Внутри есть дезинфицирующее средство для рук, работает кондиционер, а также установлены ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воздуха. Здесь также можно зарядить смартфон или ноутбук и подключиться через Wi-Fi к бесплатному Интернету.
[жительница Сеула]:
«Когда на автобусной остановке много людей, я сразу думаю о (коронавирусе), и мне не по себе. Но здесь чувствуешь себя в безопасности».
Высокотехнологичная остановка стоит 84 тысячи долларов. В Сеуле установили десять таких конструкций. В будущем их станет больше.
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