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В Сеуле появились «умные» автобусные остановки с тепловизором и чистым воздухом

В Сеуле появились «умные» автобусные остановки с тепловизором и чистым воздухом

«Умные» автобусные остановки установили на востоке Сеула в районе Сондонгу. Они полностью застеклённые, и на входе..

Дата загрузки: 2020-08-18

«Умные» автобусные остановки установили на востоке Сеула в районе Сондонгу. Они полностью застеклённые, и на входе установлены тепловизоры. Дверь открывается только после измерения температуры пассажира. Она должна быть ниже 37,5 градусов.

[житель Сеула]:
«Сначала мне было как-то некомфортно, потому что пришлось измерять температуру, но это не заняло много времени, поэтому всё хорошо».

Внутри есть дезинфицирующее средство для рук, работает кондиционер, а также установлены ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воздуха. Здесь также можно зарядить смартфон или ноутбук и подключиться через Wi-Fi к бесплатному Интернету.

[жительница Сеула]:
«Когда на автобусной остановке много людей, я сразу думаю о (коронавирусе), и мне не по себе. Но здесь чувствуешь себя в безопасности».

Высокотехнологичная остановка стоит 84 тысячи долларов. В Сеуле установили десять таких конструкций. В будущем их станет больше.
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