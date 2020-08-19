Самоочищающаяся маска для лица – изобретение датской студентки

Студентка факультета дизайна Сара Ли Крог изобрела то, что привлекло внимание всего мира – самоочищающуюся маску..

Студентка факультета дизайна Сара Ли Крог изобрела то, что привлекло внимание всего мира – самоочищающуюся маску для лица. Для уничтожения бактерий используется ультрафиолетовый свет.

В материал вплетён оксид металла. Также на маске есть источник питания. Когда УФ-свет попадает на металлоксидную плёнку, все органические вещества, включая вирусы и бактерии, уничтожаются. После этого маску можно использовать заново.

Для Дании и других европейских стран это изобретение очень актуально. В Европе продолжают вводить повторные карантинные меры, чтобы сдержать вторую волну COVID-19. Так, в Дании с 22 августа ношение масок в общественном транспорте станет обязательным.

[Сара Ли Крог, изобретательница]:

«Например, в Англии ношение маски было обязательным долгое время. И теперь их массово выбрасывают, они везде валяются. Печально».

Помимо транспорта, маски могут стать обязательными и в других общественных местах Дании. Например, в магазинах и торговых центрах.

Исследователи говорят, что подобную технологию можно применить и в других сферах.

[Йенс Кристиансен, исследователь]:

«Её могут использовать на поверхностях, которых касается много людей. Например, на перегородках, дверных ручках, дверных панелях, столах, инструментах и многом другом».

При этом пока самоочищающаяся маска не поступит в производство, датское правительство говорит, что обычные маски нужно менять как можно чаще, если они одноразовые, и стирать, если они пригодны для многократного использования.

Короткая ссылка на эту страницу: