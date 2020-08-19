Пластилиновые фигурки помогают колумбийцу поднимать важные проблемы общества
Колумбиец Эдгар Альварес поднимает важные для общества темы. Делает он это с помощью своего таланта –..
Дата загрузки: 2020-08-19
Художник также снимает небольшие анимации, которые уже завоевали популярность. И не только в Колумбии.
[Эдгар Альварес, художник]:
«Эта пандемия нас изменила. Очень важно показать страдающих людей. Я делаю это с помощью пластилина».
Эдгар говорит, что влюбился в пластилин, когда был маленьким.
[Эдгар Альварес, художник]:
«В детстве я делал маленькие шарики и фигурки с бабушкой и дедушкой, им нравилось лепить из пластилина. Бабушка также готовила лепёшки арепы, а мне нравилось лепить что-то из теста для них. После школы я много лепил, а потом открыл для себя анимацию».
Одна из важных тем, которую поднимает колумбиец – конечно, коронавирус. Также он говорит о проблеме венесуэльских мигрантов, которые наводнили страну, бежав от тяжелейшего экономического, политического и социального кризиса.
[Эдгар Альварес, художник]:
«Я много фотографирую мигрантов в реальной обстановке, потому что в этой ситуации важно показать жизнь такой, какая она есть, показать этих людей и всё, что с ними происходит».
Колумбиец также затрагивает проблемы других стран. Так, эта анимация рассказывает о бездомных Лос-Анджелеса.
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