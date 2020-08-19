Пластилиновые фигурки помогают колумбийцу поднимать важные проблемы общества

Колумбиец Эдгар Альварес поднимает важные для общества темы. Делает он это с помощью своего таланта –..

Колумбиец Эдгар Альварес поднимает важные для общества темы. Делает он это с помощью своего таланта – он мастер по изготовлению фигурок из пластилина.

Художник также снимает небольшие анимации, которые уже завоевали популярность. И не только в Колумбии.

[Эдгар Альварес, художник]:

«Эта пандемия нас изменила. Очень важно показать страдающих людей. Я делаю это с помощью пластилина».

Эдгар говорит, что влюбился в пластилин, когда был маленьким.

[Эдгар Альварес, художник]:

«В детстве я делал маленькие шарики и фигурки с бабушкой и дедушкой, им нравилось лепить из пластилина. Бабушка также готовила лепёшки арепы, а мне нравилось лепить что-то из теста для них. После школы я много лепил, а потом открыл для себя анимацию».

Одна из важных тем, которую поднимает колумбиец – конечно, коронавирус. Также он говорит о проблеме венесуэльских мигрантов, которые наводнили страну, бежав от тяжелейшего экономического, политического и социального кризиса.

[Эдгар Альварес, художник]:

«Я много фотографирую мигрантов в реальной обстановке, потому что в этой ситуации важно показать жизнь такой, какая она есть, показать этих людей и всё, что с ними происходит».

Колумбиец также затрагивает проблемы других стран. Так, эта анимация рассказывает о бездомных Лос-Анджелеса.

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