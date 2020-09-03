Тайвань изменит дизайн паспортов, чтобы их не путали с китайскими

Правительству Тайваня надоело, что паспорта страны часто путают с китайскими. Поэтому оно приняло решение изменить дизайн..

Правительству Тайваня надоело, что паспорта страны часто путают с китайскими. Поэтому оно приняло решение изменить дизайн обложки документа. Теперь вместо надписи на английском «Китайская Республика» там будет написано просто «Тайвань».

Официальное название Тайваня – Китайская Республика – также останется на обложке паспорта. Только написанное иероглифами.

Такое решение правительство приняло на фоне того, что Пекин усиливает давление на остров. Власти КНР считают Тайвань своей мятежной провинцией. Формально это частично признанное государство в 180 километрах к востоку от Китая.

Министр иностранных дел Тайваня отметил, что переделать обложки решили, поскольку из-за пандемии было введено много проверок на границах, в ходе которых тайваньцев часто принимают за жителей КНР.

Стоит отметить, что Тайвань, несмотря на свою близость к Китаю, может похвастаться одной из самых эффективных программ противодействия эпидемии. Здесь в общей сложности выявили всего около 500 заболевших COVID-19. Умерло от вируса 7 человек.

Пекин настаивает, что имеет право делать заявления от имени Тайваня и представлять страну на международной арене, в частности, во Всемирной организации здравоохранения.

Недавно же очередное государство отвергло притязания Китая. Так, спикер чешского сената прибыл в Тайвань с большой делегацией, из-за чего на него сразу посыпались угрозы со стороны Пекина. Спикер объявил, что поездка призвана наладить деловые отношения с островом. Ранее в августе на Тайвань также ездил министр здравоохранения США.

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