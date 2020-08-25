Губернатор штата Висконсин направил нацгвардию, чтобы остановить беспорядки

Губернатор штата Висконсин направил Национальную гвардию в город Кеноша для восстановления порядка. Там продолжаются стычки между..

Губернатор штата Висконсин направил Национальную гвардию в город Кеноша для восстановления порядка. Там продолжаются стычки между агрессивно настроенными протестующими и полицией. Протесты начались после того, как полицейские якобы стреляли в спину афроамериканцу.

Протестующие поджигали автомобили в центре Кеноши, а также бросали бутылки с зажигательной смесью. Они собрались у здания администрации. Полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом и перечным спреем.

Губернатор Висконсина Тони Иверс также созвал экстренное заседание правительства, чтобы принять соответствующие законы, регулирующие подобные проблемы.

Как сообщается, полицейские несколько раз выстрелили в спину 29-летнему Джейкобу Блэку. Мужчину доставили в больницу, где ему сделали операцию. Его состояние стабильное.

Свидетели говорят, что в момент стрельбы Блэк направлялся к своей машине. За ним следовало двое полицейских, держа его на прицеле. Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы. Возможно, полицейские увидели что-то в машине. Также непонятно, сколько офицеров применили боевое оружие.

Свидетелями стрельбы стали трое сыновей Блэка, которые, как предполагается, были в автомобиле.

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