Разрыв между Байденом и Трампом в Аризоне сокращается

Президентская гонка в нескольких штатах США ещё далека от завершения. Так, в Аризоне, где многие прогнозировали..

Президентская гонка в нескольких штатах США ещё далека от завершения. Так, в Аризоне, где многие прогнозировали победу Джо Байдену, разрыв между кандидатами сокращается и в настоящее время составляет 0,45%. При этом, если окончательная разница будет менее 0,1 процента, то закон потребует автоматического пересчёта голосов.

В штате осталось подсчитать около 80 тысяч бюллетеней.

Аризона – один из трёх ключевых штатов с большим числом выборщиков, где штаб Трампа и Республиканский национальный комитет подали судебные иски. Подсчёт голосов там ещё не завершился. В иске, поданном 7 ноября, утверждается, что во время личного голосования не учитывались голоса избираелей, поскольку работники пунктов давали неправильные указания.

Президент Дональд Трамп заявил о мошенничестве на выборах и сказал, что любые заявления о победе преждевременны. В целом его штаб подал судебные иски в Пенсильвании, Висконсине, Джорджии, Аризоне, Неваде и Мичигане. Во вторник президент сказал, что его кампания продвигается вперёд и что в конечном итоге он будет объявлен победителем выборов 2020 года.

То же самое сказал и Госсекретарь Майк Помпео.

[Майк Помпео, Госсекретарь США]:

«Будет плавный переход ко второй администрации Трампа. Мы готовы. Мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса. Когда процесс будет завершён, мы определим выборщиков».

Между тем, Байден объявил о своей победе и о том, что «ничто» не остановит передачу власти в правительстве США.

[Джо Байден, бывший вице-президент США]:

«Мы уже начинаем переходный процесс, мы в процессе. И то, что администрация не может принять нашу победу, вообще не меняет динамику и то, что мы можем сделать».

Ряд американских СМИ уже называют Байдена избранным президентом США. Однако не все. Кроме того, не все мировые лидеры поздравили бывшего вице-президента с победой, включая президентов Мексики и России. Они отметили, что будут дожидаться итога всех судебных разбирательств.

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