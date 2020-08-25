В аргентинской провинции Кордова бушуют пожары

Аргентинскую провинцию Кордова охватили пожары. Они в основном бушуют в северных департаментах Исчилин и Пунилья. Горят..

[Эдуардо Молинари, начальник пожарной части]:

«Людей эвакуировали. Все необходимые меры приняты своевременно».

Аргентинскую провинцию Кордова охватили пожары. Они в основном бушуют в северных департаментах Исчилин и Пунилья. Горят луга и растительность в горных районах. Огнём выжгло территорию в 140 квадратных километров. Причём пожары угрожают перекинуться на жилые дома.

Пламя уже повредило линии электропередачи в некоторых районах Кордовы. Также есть опасения, что оно заблокирует движение по основным автомагистралям.

От пожаров пока никто не пострадал, материальный ущерб ещё предстоит оценить. Огонь помогают тушить с воздуха.

Власти начали расследование. Правоохранители полагают, что пожары начались после того, как фермеры подожгли траву на пастбищах. Распространению огня способствовали сильные ветры и засуха.

Это бедствие совпало с пожарами в дельте реки Парана, где горят водно-болотные угодья. Пожары там стали самыми сильными за последние десять лет. Учёные опасаются, что во время горения в атмосферу выделяется много вредных веществ.

Власти Аргентины предупредили население об угрозе пожаров на фоне засухи и сильных ветров. Они призывают вовремя сообщать о возгораниях.

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